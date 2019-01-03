عن أسباب عدوانية الأطفال حتى سن الـ4.. ماذا يقول الباحثون؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يتعرض الكثير من الأطفال للعنف منذ صغرهم، سواء أكان جسدياً أو نفسياً، الأمر الذي ينعكس على شخصيتهم. ووجدت دراسة جديدة استندت إلى 2223 فتى وفتاة تم تتبع سلوكهم بين عمر 18 شهراً و13 عاماً، أنّ "العدوان الجسدي لدى الأطفال يزداد حتى بلوغ سن الثالثة والنصف من العمر، أي قبل دخول المدرسة الابتدائية".

ويلفت الباحثون في دراستهم التي نُشرت في JAMA Network Open، إلى أنّ "هذا النوع من السلوك المعادي يظهر لدى القليل من الشبان في مرحلة المراهقة، ما قد يؤدي إلى زيادة تعرضهم لجرائم العنف والضعف الاجتماعي، وإساءة استخدام الكحول والمخدرات".

وأوضحوا أنّ "النتائج يمكن أن تؤدي إلى تطوير تدابير وقائية أفضل، للقضاء على العنف في المهد، منذ الطفولة"، مشيرين إلى أن "الذكور والإناث لديهم أنماط مختلفة من تطور الاعتداء الجسدي".

من جهته، يقول البروفيسور ريتشارد تريمبلاي المتخصص في نمو الطفل: "يمكن استخدام الخصائص الأسرية لدى الأطفال في عمر الخامسة لاستهداف السلوك المتوقع قبل دخول المدرسة، بغرض منع تطور مشاكل العنف الجسدي المزمن للبنين والبنات".

إلى ذلك، فقد تمّ "تحديد أنماط مختلفة بين الأولاد والبنات، إلى جانب العديد من عوامل الخطر. وشملت هذه الأمور، ضعف المستوى التعليمي لدى الآباء والأمهات والاكتئاب العالي". ويختم تريمبلاي: "إن التدخلات أثناء الحمل والطفولة المبكرة، يمكن أن تساعد في منع العنف الجسدي المرتفع لدى الأطفال في الأسر المعرضة للخطر".

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