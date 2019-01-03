يونيسف: ولادة 395 ألف طفل حول العالم مطلع 2019

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن رأس السنة الجديدة لعام 2019 شهد ميلاد أكثر من 395 ألف طفل حول العالم، مؤكدة أن ربع المواليد ولدوا في جنوب آسيا وحدها.

ودعت اليونسيف الدول إلى الوفاء بحق كل مولود في الصحة والبقاء.

وقالت اليونيسف، في بيان لها، إن احتفالات الناس بالعام الجديد في المدن حول العالم ستصاحبها أيضا احتفالات بأحدث وأصغر السكان، مشيرة إلى أنه ومع اقتراب منتصف الليل، استقبلت مدينة سيدني في أستراليا ما يقدر بـ 168 طفلا، تليها طوكيو بـ 310 أطفال، ثم بيجين بـ 605 أطفال، و166 في مدريد، وأخيرا 317 طفلا في نيويورك.

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