اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.. أبرز الإحصائيات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غنوة كنان)

يحي العالم اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "لنجعل العالم برتقالياً: اتحدوا لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات".

احصائيات وحالات العنف ضد المرأة حول العالم.

يحتفل العالم للمرة التاسعة عشرة على التوالي باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وفي هذا اليوم اليكم أبرز النقاط والأحصائيات المهمة حول هذا اليوم وقضايا العنف ضد المرأة:



- تم تحديده كـ يوم رسمي للإحتفال في عام 1999

- 37 بلد في العالم لا يحاكم المغتصب إذا كان زوج الضحية

- تعرض أكثر من نصف النساء للعنف الجنسي من قبل أزواجهن في السودان

- وثلث النساء تعرضن للعنف الجنسي من غير أزواجهن

- 83% من الفتيات المراهقات يتعرضن للعنف الجنسي في أمريكا

- واحدة من خمس نساء تتعرض للعنف الجنسي في إنكلترا

- أما في استراليا واحدة من بين 6 نساء تتعرض للعنف الجنسي

- في نيوزيلندا .. هناك في كل ساعتين، بلاغ عن حالة عنف جنسي

- وفي الهند كل 20 دقيقة تتعرض إمرأة للاغتصاب

- أما في كندا، فهناك 460 ألف بلاغ اعتداء جنسي سنوياً

- واحتلت افريقيا المركز التاسع في جرائم الاغتصاب

- بينما 71% من النساء هن ضحايا في قضايا اتجار البشر

- و750 إمرأة حول العالم تزوجت وهي قاصر



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من مصر المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية في جامعة الدول العربية والوزيرة السابقة ميرفت تلاوي



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