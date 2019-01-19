دراسة: غذاؤنا يحتوي على جزيئات من البلاستيك

أخبار الان | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة حديثة، أجراها المعهد الإندونيسي للعلوم، أن جزيئات البلاستيك الصغيرة تدخل أجسادنا من خلال السلسلة الغذائية، لأنها تلوث مياه المحيطات وتتناولها الكائنات البحرية التي يأكلها الإنسان.

وبحسب علماء البحار فإن ما يصل إلى 89% من الأنشوجة التي تم اصطيادها في المياه الإندونيسية تلوثت بالجسيمات البلاستيكية، بحيث عثر على 5.1 جزء في كل غرام من الأنشوجة.

وأشار العالم، وفقا لصحيفة (جاكرتا بوست) على الإنترنت، إلى أن هذا يشير إلى أن جميع الكائنات الحية البحرية في المياه الإندونيسية ابتلعت الجسيمات.

وأظهرت الدراسة أن كمية جسيمات البلاستيك التي تطرحها إندونيسيا فى مياه المحيط تتراوح بين 100 ألف – 400 ألف طن سنويا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إندونيسيا معروفة بأنها ثاني أكبر ملوث بحري في العالم بعد الصين لتوجيه حوالى 29.1 مليون طن من النفايات البلاستيكية في المحيطات سنويا، وفق دراسة لجامعة جورجيا الأمريكية.

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