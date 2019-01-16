برنامج ذكاء اصطناعي يتنبأ بأماكن انتشار الانفلونزا

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

طور باحثون أمريكيون برنامجاً ذكياً قادراً على تتبع فيروس الانفلونزا والتنبؤ بأماكن انتشار العدوى فيها، بحسب دراسة جديدة نُشرت في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز" العلمية.

ويرى الباحثون في جامعة بوسطن الأمريكية أن تتبع نشاط الفيروس في الوقت الحقيقي يمثل تحدياً كبيراً، لسهولة انتشار العدوى بين البشر أثناء التنقل أو السفر.

وأطلق على البرنامج اسم "ARGONet" ويعتمد على التعلم الآلي ونموذجين قويين لكشف الانفلونزا، أحدهما يسمى "ARGO" ويستند إلى المعلومات في السجلات الصحية الإلكترونية وبحث غوغل المرتبط بالانفلونزا ونشاطها التاريخي في موقع معين.

أما النموذج الثاني والأكثر دقة، فيعتمد على الأنماط الزمنية والمكانية لانتشار الانفلونزا في المناطق المجاورة، ونظام تعلم آلي يحد من الأخطاء في التنبؤات، حسب ما ورد في موقع "تك تو" الإلكتروني.

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