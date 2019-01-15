ما ضرورة وضع واقي الشمس في الشتاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أوضح ديندي إنجيلمان، طبيب الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك الأمريكية، إن دراسات أجريت حديثاً خلصت إلى أن الخلايا الصبغية في الجلد قد تتأثر بأي مصدر للضوء ومنها المصابيح الكهربائية وحتى أشعة أجهزة الكمبيوتر والهواتف،

لذلك يجب اختيار واقي الشمس المناسب للبشرة والحرص على وضع الكريمات الواقية حتى في فصل الشتاء.

ويتابع: "أما بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون واقي شمس ضد الرطوبة والحرارة وجفاف البشرة، فسيحتاجون إلى واقي شمس بحماية SPF 30 وهو اختصار لـ(Sun Protection Factor) أي عامل الوقاية من الشمس".

ورغم أن الشمس هي المصدر الأساسي لفيتامين د، إلا أن أشعتها مضرة للجلد كثيراً حتى في فصل الشتاء، لذا يجب استخدام واقي الشمس المناسب للبشرة ومعاملة البشرة كما لو كانت في أي فصل آخر من فصول السنة.

ويضيف إنجيلمان في حوار مع موقع Vogue: "قبل شراء واقي الشمس يجب معرفة النوع المناسب للبشرة تماماً؛ للحصول على الفائدة المرجوة، فمثلاً إذا كنت تستخدم كريماً مرطباً ثقيلاً على البشرة من الأساس، ستحتاج إذاً إلى واقي شمس يتميز بتركيبة خفيفة".

ويتابع: "أما بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون واقي شمس ضد الرطوبة والحرارة وجفاف البشرة، فسيحتاجون إلى واقي شمس بحماية SPF 30 وهو اختصار لـ(Sun Protection Factor) أي عامل الوقاية من الشمس".

ورغم أن الشمس هي المصدر الأساسي لفيتامين د، إلا أن أشعتها مضرة للجلد كثيراً حتى في فصل الشتاء، لذا يجب استخدام واقي الشمس المناسب للبشرة ومعاملة البشرة كما لو كانت في أي فصل آخر من فصول السنة.

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