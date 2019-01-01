جسمك يدق جرس الإنذار بعد احتفالات رأس السنة: تخلص من السموم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

خلال احتفالات رأس السنة، تمتلئ المنازل بطاولات الطعام من أصناف عديدة، فضلاً عن الحلويات والمأكولات السكرية وقوالب الحلوى التي يتناولها الأشخاص بكثرة خلال ليلة الاحتفال بالعام الجديد. وإثر ذلك، يكون الإنسان قد أخلّ بنظامه الغذائي بشكلٍ كبير، لاسيما لناحية تناوله الكثير من الدهون والسكريات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطواتٍ ضرورية لتخليص الجسم من السموم والعناصر الزائدة عن الحاجة.

وتكمن هذه الخطوات من خلال تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تساهم في تنظيف الجهاز الهضمي، مثل الحبوب والبقول: الأرز البني والقمح الكامل (الخبز الأسمر)، الكينوا، الفول والذرة والحمّص.

كذلك، فإن تناول الفواكه الطازجة يخلص الجسم من السموم، لا سيما الغنية بالماء مثل البرتقال واليوسفي والغريب فروت والتفاح والموز. واحرص على شرب الكثير من الماء على مدار اليوم.

وفي الأيام التالية، وبعد تناول وجبات دسمة، يجب تناول الخضروات الطازجة النيئة، مثل الجزر والفلفل الأخضر والخيار والخس والأفوكادو والطماطم، وغير ذلك من مكونات السلطة الخضراء دون إضافة أية زيوت أو ملح.

والأهم هو شرب الماء بكميات كبيرة خلال النهار، إلى جانب تناول أطعمة تحتوي على الألياف التي تنظف الجهاز الهضمي.

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