السعودية تبدأ تطبيق قوانين "السعرات الحرارية " على المطاعم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية السعودية (واس )

في خطتها للتخفيف من أمراض السمنة وزيادة الوزن يبدأ في السعودية، مع بداية العام الجديد ، العمل بتعليمات رسمية تمنع بيع الأطعمة والمشروبات في المطاعم والمقاهي بكافة تصنيفاتها وأنواعها دون توضيح عدد سعراتها الحرارية للمشتري.

وتلزم اللائحة بوضع السعرات الحرارية على كل الوجبات؛ لتمكّن المتناول من معرفة كمية السعرات الحرارية في الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها، وتساعده في اختيار الوجبات الغذائية المناسبة ذات المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية.

وتفرض اللائحة عقوبات مشددة على المخالفين، تتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة وسحب ترخيصها، وعقوبات أخرى متنوعة تعكس عزم المملكة على تطبيق اللائحة بدقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، عبدالرحمن السلطان، قوله إن “نطاق المنشآت الغذائية التي تشملها اللائحة وهي المطاعم والمقاهي ومحلات الآيسكريم، ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز والحلويات والكافتيريات، الموجودة بالمتاجر والسوبر ماركت، والمنتزهات الترفيهية، وفي الكليات والجامعات، والجهات الحكومية”.

ويحظى التوجه الجديد بتأييد كبير في المجتمع السعودي، الذي يعاني من ارتفاع نسبة السمنة بين سكانه لحدود كبيرة تصل إلى 40 % وفقًا لأرقام مختصين، لاسيما بين النساء، فيما يعد الغذاء سببًا رئيسيًا لتلك الظاهرة المقلقة.

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