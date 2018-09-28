حمية غذائية ربما تخفض خطر الإصابة بالإكتئاب بنسبة عالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ينصح الاخصائيون عادة بالخضر للتمتع بصحة جيدة وذلك لاحتوائها على فيتامينات و معادن ضرورية للجسم، مؤخرا أظهرت دراسة حديثة أن تناول غذاء غني بالأسماك والفاكهة والخضروات والمكسرات يخفض من خطر الاكتئاب. وجدت الدراسة التي اعتمدت تحليلات لعشرات الدراسات السابقة، أن "نباتيو الأسماك"، وهم الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة النباتية ولكن يأكلون الأسماك أيضا، هم الأقل عرضة لتطور الأمراض المتعلقة بالصحة العقلية..

قال الباحثون إن الأدلة على وجود علاقة بين جودة النظام الغذائي والصحة العقلية "مقنعة للغاية"، حيث يعتقد بأن النظام الغذائي المتوسطي، الغني بزيت الزيتون والبقوليات والخضروات، يقلل من الالتهاب الذي قد يفيد الصحة العقلية للشخص.

وحلل الباحثون في جامعة "كوليدج لندن" 41 دراسة بحثت في العلاقة بين النظام الغذائي للشخص وخطر الإصابة بالاكتئاب، وقيمت أربع دراسات منها، على وجه التحديد، العلاقة بين النظام الغذائي التقليدي للبحر المتوسط ​​والاكتئاب في ما مجموعه 36556 بالغا.

وتشير النتائج إلى أن أولئك الذين يتبعون حمية البحر الأبيض المتوسط ​​بشكل أكثر صرامة، هم أقل عرضة بنسبة 33% للمعاناة من الاكتئاب مقارنة بمن ينتمون إلى هذه الحمية دون التزام مشدد.

وقالت الدكتورة كاميل لاسال، التي أجرت التحليلات للدراسات السابقة مع زملائها في كلية كوليدج لندن: "هناك أدلة مقنعة تثبت وجود علاقة بين جودة نظامك الغذائي وصحتك العقلية، وهذه العلاقة تتجاوز تأثير النظام الغذائي على حجم جسمك أو غيرها من الجوانب الصحية التي يمكن أن تؤثر بدورها على مزاجك".

كما درس العلماء خمس دراسات بحثت في العلاقة بين النظام الغذائي الضعيف والاكتئاب لدى 32908 من البالغين من فرنسا وأستراليا وإسبانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.



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