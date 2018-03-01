تحدي سندريلا.. حمية غذائية جديدة لإنقاص الوزن

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

انتشرت مؤخراً صيحة جديدة سميت بتحدي سندريلا لإنقاص الوزن. ويدعو هذا التحدي المتنافسات إلى إنقاص أوزانهن حتى يصلن إلى قياس يماثل قياس خصر سندريلا.

ولحساب الوزن، على المتسابقة أن تضرب قياس طولها بنفسه وتقسمه على الرقم 18.

وقد انتقد الكثير من المتابعين هذا النوع من الحمية الغذائية التي ربطت بين رمزية سندريلا الرومنسية وقسوة فقدان الوزن بهذا الطريقة المبالغ بها، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

ويذكر بأن التحدي الجديد الذي بدأ في اليابان، لقي انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شرعت الكثير من الفتيات والنساء في حساب الوزن الذي يجب عليهن فقدانه لإنهاء هذا التحدي.

معنا من جدة د. رويدة إدريس استشارية تغذية



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