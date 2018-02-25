الكافيين بين الواقع والمعتقدات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



من منا لا يعشقُ القهوة ومن منا لا يبدأ يومَهُ بهذا الكوبِ السحري الذي يعدلُ المزاج و يفتحُ الشهية للعملِ بنشاط .. وسواءا كانت قهوة سادة أو قهوة بالحليب .. بالسكر أو بدونِ سكر هي بالتأكيد في حياةِ الكثيرين جزءٌ لا يتجزأ من الروتينِ اليومي .



لكن إذا كنت تنوي خسارةَ وزنِكَ فعليك أن تتريث قليلا قبل أن تتناولَ كوبك التالي .. فلربما تكونُ الرشفة التالية مدمرة لخططِ خسارةِ وزنك او لخططِ نظامِ غذائك الصحي بشكل عام .. الكثير من التساؤلات تدور حول موضوع القهوة والحمية الغذائية الصحية سنناقشها مع ضيفنا عبر الأقمار الصناعية

القهوة والمنبهات بشكل عام، من المشروبات التي تعشقها معظم الفتيات، لمذاقها اللذيذ، كما أنها تساعد على النشاط والتركيز، ويسرف بعضهن في تناولها دون وعى لخطورة ذلك.

ويقول الدكتور أحمد حسين، استشاري التغذية والسمنة والعلاج الطبيعي، إن تناول القهوة والمنبهات بكثرة أثناء الريجيم، يأتى بنتائج عكسية ويزيد نسبة الدهون بالجسم، وذلك لأن المنبهات بشكل عام تسبب الأرق والعصبية والصداع مما يؤثر بالسلب على حرق الدهون بالجسم، وبالتالى لا يأتى الريجيم بنتائج مرجوة.

وأضاف "حسين"، أن منتجات القهوة المصنعة تحتوي على سعرات حرارية عالية بسبب إضافات الألبان والبودر والكريمر، والزيادات الموجودة بها تحتوي على دهون بنسب عالية وتصل لأكثر من 3 أضعاف السعر الحراري الطبيعي للقهوة، إضافة إلى أن اللاتيه والفرابتشينو تصل معدلات السعرات الحرارية بها لـ 670 كلوري، كما أن مكونات الكريمر وغيرها تحتوي على زيوت مهدرجة تضر بالجسم وبالنظام الغذائي المتبع، لذا يجب الإمتناع نهائيا عن تناولها.

وأوضح أن القهوة على طبيعتها "التركى"، من المشروبات التي تنشط المخ والجسم كما أنها تحتوى على مضادات الأكسدة التي تقوى المناعة وتقاوم الأمراض، ولكن يجب تناولها مرة أو مرتين فقط في اليوم وبدون سكر للاستفادة منها، حيث تحفز الجسم على حرق الدهون، بينما الإفراط في تناولها يسبب الأرق ويصعب على الجسم حرق الدهون.

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