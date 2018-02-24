فنان أردني يرسم صورا للمشاهير بالقهوة

أخبار الآن | عمان - الأردن - (رويترز)

كان الفنان الأردني أحمد قرعان يحتسي قهوته الصباحية عندما شعر برغبة في أن يرسم، ولعدم وجود ألوان أو فرشاة رسم حوله حينذاك قرر أن يستخدم أداة في حوزته، القهوة وفنجان القهوة.

وعن ذلك قال قرعان (45 عاما) "كنت أنا بأشرب بقهوتي الصبح، هذا الحكي قبل أربع أشهر تقريباً أو خمسة، أربع أشهر بس، فكان فيه كارت صورة (بورترية) لي قدامي على المكتب، فكانت يعني مزاح مع القهوة، بأجرب، مسكت بوص الخط العربي وبلشت أبني بالشكل اللي أنا شايفه، هو شكلي قريب لي".

وفي اليوم الأول رسم قرعان صورة لنفسه، ومنذ ذلك الوقت رسم عشرات الصور بما فيها صور للعاهل الأردني الملك عبد الله وقرينته الملكة رانيا وعالم التاريخ الطبيعي المعروف تشارلز داروين.

وقال الفنان إن استخدام القهوة مع كميات متنوعة من الماء يخلق درجات مختلفة من نفس اللون.

وأضاف "القهوة نفسها بالوجه والماء العادي والحثل اللي تحت، وكأني بأستخدم مجموعة لونية واحدة. طبعاً بأزيد لها مسألة المي (الماء) فبتعطيني أكثر تشكيلة من اللون نفسه. فبيصير من البني المحروق إلى الأصفر الفاتح، وهاي مجموعة كافية أنك تطلع أشكال لطيفة".

وعلى الرغم من أن فنانين آخرين يستخدمون القهوة يقول قرعان إن أعماله بالقهوة مميزة لأنه يرسم صورا مُفصلة على أسطح صغيرة جدا.

ويوضح قرعان أن أعماله هذه ليست للبيع ويحتفظ بها على سبيل الهواية الشخصية.



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