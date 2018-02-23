طيور ملونة تتألق في مسابقة جمال للحمام بالعراق

أخبار الآن | بغداد - العراق - رويترز)

تنافس أكثر من 300 طائر حمام من أنواع مختلفة، منها الجاكوبين والبخاري-عازف البوق، في مسابقة للجمال بمدينة البصرة وسط سعي المنظمين لنشر هواية تربية هذه الأنواع الجميلة من طيور الحمام إلى العراق.

وتألق الحمام الملون، الذي يغطي ريش طويل منطقة العنق والرجلين فيه، في المعرض الأول لنادي الجاكوبين العراقي بإشراف الحكم البحريني حسين الصايغ يوم الجمعة (16 فبراير شباط).

وينحدر هذا الحمام المميز من آسيا قبل أن تجري تربيته في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويقول منظمو المسابقة إنها الأولى التي تُنظم في العراق. واستُقدم حُكام من البحرين خصيصا لاختيار الطيور الفائزة من بين طيور تقدم بها 26 من مربي الحمام في العراق، معظمهم من محافظة البصرة الغنية بالنفط.

وقال مربي لطير الجاكوبين وهو من البصرة ويدعى محمد اللامي "هذا المعرض لأول مرة يُقام في محافظة البصرة وفي العراق. سابقا كُنّا نربي هذه الطيور لكن بدون مواصفات، بدون مميزات، بدون حُكام، طائر جميل يختلف عن باقي الطيور. استوردنا الطيور من البحرين، من ضمن مواصفات، حقيقة، جودة عالية لهذه الطيور تختلف عن كل اللي كُنّا نربيها. نزلت بالمعرض تقريبا ٢٩ طير، الحمد لله أخذت مراكز".

ونظم المعرض أو المسابقة ناديان يجري تمويلهما ذاتيا في البصرة ويجتذبا مربي الطيور ومحبوها الذين استمتعوا بمشاهدة الطيور في المعرض.

ويقول مربون إن هذه الطيور جديدة في العراق مشيرين إلى أن عدم وجود إجراءات تنظيمية مناسبة يجعل من الصعب أن تنمو هذه التجارة. ويستورد المربون الطيور من دول الخليج ويسعون للتواصل مع مربين في أوروبا وأمريكا الشمالية.

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