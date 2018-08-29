هل تناول اللحوم يحد من الأزمات القلبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توصلت دراسة كندية متطورة أن اللحوم ومنتجات الألبان، كشرائح اللحم والجبن، تعتبر ذات فوائد صحية قيمه ، والتي يجب تناولها ضمن الوجبات الغذائية.

حيث تقلل منتجات اللحوم غير المصنعة من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية إلى جانب الحد من الوفاة المبكرة وذلك عند تناولها إلى جانب الفاكهة والخضروات والأسماك، وذلك حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت نتائج الدراسة بعد إن استعرضت 218 ألف حالة شملتها الدراسة .

وذكرت الدراسات السابقة التي تم إجراها في الولايات المتحدة وأوروبا والتي تربط بين الوجبات الغذائية الغنية بالدهون وأمراض القلب.

ولكن الدراسات الطبية الحديثة أظهرت نتائج مغايرة للدراسات السابقة والتي تشير إلى أن الدهون المشبعة قد لا تكون ضارة كما كان يُعتقد سابقاً .

كما صرح الأستاذ سالم يوسف المشارك في الدراسة، من جامعة ماكماستر في هاميلتون، كندا: " نحن نحتاج إلى إعادة النظر في التفكير في نظام غذائي".

وأكد يوسف "على سبيل المثال، تظهر نتائجنا أن منتجات الألبان واللحوم مفيدة لصحة القلب وطول العمر،وهذا يختلف عن النصيحة الغذائية المتداولة حاليا".

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