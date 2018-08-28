خلية في المخ قادرة على تمييز الإنسان عن باقي الكائنات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف باحثون خلية تحمل سمة التمييز وتتواجد في دماغ الإنسان كما تعد هذه الخلية مسؤولة عن "إسكات" الخلايا العصبية، التي يطلق عليها اسم "Rosehip".

تعد هذه الخلية مميزة لأنها تتواجد فقط عند الإنسان من دون غيره من الكائنات، حيث تفيد هذه الخلية في التعرف بدقة على بعض الأمراض النفسية، وذلك حسبما ذكر موقع "سيلنس أليرت" العلمي.

كما يعمل فريق دولي من الباحثين على التدقيق أكثر في وظائف هذه الخلية إذ لا يزال هذا الإكتشاف في بداياته، بحسب المصدر نفسه.

وأكد علماء من الولايات المتحدة وأوروبا، أن ما توصلوا إليه مؤخراً يؤكد وبشده أن هذه الخلية قد يكون لها دور مهم في اضطرابات الدماغ التي تحدث للإنسان.



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