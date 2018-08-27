وزارة الصحة الجزائرية تحذر المواطنين من الكوليرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات المتحدة العربية - (ناهد العثماني)

تعهد وزير الصحة الجزائري بالقضاء على وباء الكوليرا الذي أصاب حتى الآن 49 شخصا في خمس ولايات في غضون أيام .

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية وفاة الحالة الثانية المصابة بمرض الكوليرا.



وفي نفس الوقت سجلت الوزارة إصابة 139 شخصا بالمرض، في ولايات: البليدة, البويرة و تيبازة.

وزارة الصحة الجزائرية أرجعت مصدر انتشار الكوليرا في البلاد الى تلوث المياه في منبع سيدي الكبير المائي في ولاية تيبازة التي تبعد 100 كيلومتر عن العاصمة.

عقب انتشار المرض أطلقت وزارة الصحة الجزائرية تحذيرات للمواطنين بتجنب مصادر المياه غير المعالجة لتفادي الإصابة بالكوليرا.

ترتبط عدوى الكوليرا بتلوث مياه الشرب، وقد يزداد انتشار المرض في المناطق التي تعاني من غياب مرافق الصرف الصحي.

عند الإصابة بهذا المرض، تظهر على الشخص الأعراض التالية:

أولها الاصابة بإسهالٍ حادٍ جداً، والذي يؤدي إلى فقدانِ المريضِ كميّاتٍ كبيرةٍ جداً من السّوائلِ، والأملاح، والعناصر المُختلفة الموجودة في الجسمِ.

كما يمكن أن يصاب الشخص بالغثيان وارتفاعٍ في درجةِ حرارته التي قد تؤدي إلى الوفاة، إذا لم يتلقَ المصاب العلاج اللازم.

ولتجنب هذه الأعراض يجب اتباع الخطوات التالية:

الإعتناء بالنظافة الشخصية من خلال غسل اليدين باستمرار.

غلي الماء من دقيقةٍ إلى ثلاث دقائقٍ في حرارةٍ مُرتفعةٍ، أو استخدام المواد المعقمة لجعل المياه صالحة للشرب.

تجنّب الأطعمة النّيئة مثل: الفواكه والخضروات، والحليب، ومنتجات الألبان غير المُبسترة، واللحوم النّيئة أو غير المطبوخة، وتجنّب تناول الأسماك في المناطق التي تغيب فيها مرافق الصرف الصحي وتعاني من خدمات صحية متردية.

مصدر الصورة: qetty| NurPhoto

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