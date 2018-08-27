5 أعراض تدل على إدمانك للـ"كافيين"

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر الأطباء من الإفراط في تناول الكافيين بصوره المتعددة، وخاصة القهوة، لأنه قد يتسبب في الإصابةِ بحالةٍ من الإدمان دون قصد، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "ديلي هيلث بوست Daily Health Post"

وتعد مادة الكافيين من العقاقير نفسانيةِ التأثير، التي قد يكون لها تأثيرُ المخدرات في بعض الأحيان... وتوجد في أكثر من 60 نوعاً من النباتات كالقهوة والشاي والكاكاو والشوكولاتة، كما أن الكافيين يدخل في المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وغيرها. حدد التقرير 5 أعراض تدل على إدمان الشخص للكافيين، ومن ثم يجب في هذه الحالة استشارة الطبيب من أجل العلاج.

1- الصداع المزمن اليومي

كشفت دراسة هولندية أن كمية من الكافيين لا تتجاوز 100 مللي غرام يومياً هي كفيلة بالتسبب بالصداع المزمن. وهذه الكمية قد تكون فنجاناً من القهوة أو قطعة من الشوكولاتة الداكنة أو فنجانين من الشاي، أو قرصين من المسكّن الذي يدخل الكافيين في تركيبه.

2- ارتفاع مستوى السكر في الدم

أثبتت دراسة نشرت في أغسطس 2013 أن الكافيين يتسبب في تغييرات في توازن الغلوكوز حيث يتسبب في ارتفاع مستوى تركيز الغلوكوز في الدم. كما أنه يتسبب في ارتفاع مستوى السكر لدى مرضى السكري من النوعين الأول والثاني.

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3- أداء أكاديمي محدود

أتشعر بانخفاض في مستوى أدائك الأكاديمي أو العملي؟ احذر فقد يكون الكافيين هو السبب!

فقد توصلت دراسة حديثة إلى أن الإفراط في تناول الكافيين يتسبب في أداء أكاديمي ضعيف للمراهقين والشباب. وقد يزداد الأمر سوءاً إذا ما تم خلط المشروبات التي تحتوي على الكافيين مع الأدوية التي يدخل الكافيين في تركيبها.

4- تغير السلوك والمزاج

يؤثر الكافيين بشكل مباشر على السلوك والمزاج حيث أنه يؤدي إلى زيادة إفراز الأدرينالين الذي تفرزه الغدة الكظرية، وبالتالي إلى زيادة التوتر العصبي، والأرق، وعلى الأغلب يكون ذلك مصحوباً بزيادة في معدل ضربات القلب مما يرفع ضغط الدم.

5- اضطرابات المعدة المستمرة

تؤدي الزيادة المفرطة في شرب الكافيين إلى الاضطرابات الهضمية، والشعور بحرقة المعدة المستمرة لأنه يؤدي إلى زيادة إفراز حمض الهيدروكلوريك، مما يزيد من مخاطر حدوث قرحة المعدة.

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