عقار جديد يوقف نمو الخلايا السرطانية ويقلص حجم الأورام

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (نضال عمرية)

كشفت تجربة أولى مثيرة أن مزيجاً من دواءين للسرطان أدى إلى انكماش الأورام ووقف نموها حين فشلت العلاجات الأخرى.

باحثون بريطانيون أكدوا ان هذا المزيج المثير قد يمنح المصابين بمراحل متقدمة في هذا الداء فرصة للعيش بصحة أفضل لفترة أطول.

انه قاتل صامت ..يستشري في بلدان العالم بنسب مرتفعة.. يعتقد او حتى يؤمن كثيرون أن مرض السرطان من الأمراض المميتة،كون فرص بقاء المصابين فيه على قيد الحياة ضئيلة جدا او تكاد تكون معدومة... وهنا يبقى السؤال .. هلا فعلا اغلقت جميع منافذ النجاة ؟



تجارب سريرية أولية اظهرت قدرة تركيبة مكونة من مجموعة عقاقير وأدوية مكافحة مرض السرطان على تقليص الأورام ووقف نموها لأشهر، ما قد يمنح المرضى مدة إضافية للبقاء على قيد الحياة.

صحيفة ذي إندبندنت البريطانية قالت إن الباحثين البريطانيين الذين قاموا بهذه الدراسة قد أشادوا بالنتائج الواعدة التي حققتها تركيبة عقاقير مستخدمة في العلاج الكيميائي للسرطان التي تقاومها الخلايا الخبيثة خاصة في المراحل المتقدمة من المرض.

وعلى الرغم من أن الاختبارات لا تزال في مراحلها المبكرة وتم إجراؤها بهدف اختبار السلامة بدلاً من إطالة عمر المريض، فقد أظهرت التجارب السريرية انكماشا في الأورام بنسبة الثلث على الأقل لدى أكثر من نصف المرضى المصابين بسرطان المبيض و35 في المائة ممن يعانون من سرطان الرئة.

الباحثون طوروا تركيبة الدواء بعد أن لاحظوا أن خلايا سرطان المبيض لا تستجيب للعلاج الكيميائي ولديها مستويات عالية من جزيء يسمى P-S6K ما قد يساعدها على النمو بسرعة.

العلماء يعتقدون أن الجمع بين الدواء والعلاج الكيميائي يوقف قدرة الخلايا السرطانية على استخدام الجزيء في النمو.

حوالي 140 امرأة مصابة بانتكاسة في سرطان المبيض اختيرت للمرحلة الثانية من هذه التجارب السريرية، ويُنتظر أن يتم الكشف العام المقبل عن نتائج فعالية التركيبة مقارنة بالعلاج الكيميائي لوحده.

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