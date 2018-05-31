التبغ يقتل 3 ملايين شخص في سن مبكرة سنويا

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (الفة الجامي)



يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للامتناع عن التبغ وسط ارقام مفزعة نشرتها بالمناسبة منظمة الصحة العالمية، رغم اعلانها ان نسب المدخنين تراجع نسبيا. حقائق عن المدخنين في العالم في التقرير التالي بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، لا يزال التبغ السبب الرئيس في الاصابة بالامراض والوفيات.



هذا ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية التي دقت ناقوس الخطر من هذه الآفة التي تقتل أكثر من سبعة ملايين شخص سنويا بالرغم من أن الكثير من الأشخاص يعرفون إنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

رغم هذه الارقام المفزعة، تبدو نظرة الممنظمة الاممية متفائلة نوعا ما، حيث اعلنت أن عدد المدخنين على مستوى العالم تراجع خاصة بين النساء لكن دولة واحدة من بين كل ثماني دول تمضي على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف العالمي بخفض استخدام التبغ بشكل كبير بحلول عام 2025.



وقالت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ إن ثلاثة ملايين شخص يموتون في سن مبكرة سنويا بسبب استخدام التبغ الذي يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مثل الأزمات القلبية والجلطات.

ويشمل ذلك العدد 890 ألف حالة وفاة نتيجة الاستنشاق غير المباشر لدخان التبغ.



وقال مدير قسم الوقاية من الأمراض غير السارية لدى نشر التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن اتجاهات انتشار تدخين التبغ إن الدول الصناعية تحرز تقدما أسرع من الدول النامية. مضيفا أن أحد العوامل الرئيسية التي تعرقل الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط هو بالتأكيد أن الدول تواجه مقاومة من القائمين على صناعة التبغ الذين يرغبون في استبدال العملاء الذي يموتون بالتسويق بحرية لمنتجاتهم وجعل الأسعار في متناول الشباب“.



وقالت المنظمة إن التقدم الذي أحرز في التخلص من عادة التدخين متفاوت حيث أن الأمريكتين هي المنطقة الوحيدة التي تمضي قدما باتجاه تحقيق هدف خفض استخدام التبغ بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2025 مقارنة بعام 2010 بين الرجال والنساء. لكنها أوضحت أن كثيرين من مستخدمي التبغ في الصين والهند غير مدركين لتزايد خطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات لذا فإن من الضروري بوجه عاجل تكثيف حملات الوعي.

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