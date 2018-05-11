إليك الحقيقة المروعة وراء أفران "الميكروويف"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

"الميكروويف" هو ذلك الجهاز الإلكتروني الموجود في جل المطابخ، والذي نلجأ إليه لطهي الطعام أو تسخينه بسرعة بموجات كهرومغناطيسية عالية التردد، والتي تعرف بالموجات الدقيقة، لكن في حقيقة الأمر هذا الجهاز يمتص كل من الماء، والسكريات، والدهون..

هذا الجهاز المتوفر بأسعار رخيصة، اكتشف علماء من الهند أن تسخين الطعام فيه يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، وتوصل العلماء من مستشفى Indira IVF Hospital في نيودلهي بالهند لهذه الاستنتاجات، وفق موقع "ميديك فوروم"..

حيث بينت نتائج متابعتهم لاستخدام هذه الأفران، أن تسخين الطعام في أواني البلاستيك خطر على الصحة، حيث "يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالعقم ومرض السكري والسمنة والسرطان"..

ويشير الباحثون إلى أن هذه الأواني تفرز خلال عملية التسخين في الميكروويف مواد، 95% منها كيميائية مسرطنة، خاصة مركب بيسفينول-A، الذي بينت مختلف الدراسات العلمية أنه يتميز بسهولة وصوله إلى الدم، ويسبب العقم واضطرابات هرمونية وأوراما خبيثة..

موقع الصورة (metro)

اقرأ أيضا:

8 أشياء لم تكن تعلم أن بإمكانك عملها في الميكروويف





