إذا رأيت طفلك يجلس بهذه الطريقة.. امنعه على الفور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

كثير من الأطفال يجلسون بوضعيات غريبة خاصة عند اللعب والمرح دون إدراكٍ منهم لكثير من الحركات بأجسامهم، فتجدهم في بعض الأوقات يقفون أو يجلسون بطريقة خاطئة.

ولكن حذر المختصون من وضعية معينة تُشبه حرف W على الأرض أثناء لهوهم..

فقد تأتي بنتائج سلبية على عظامهم التي تُعد في مراحل التكوين، ، و الحقيقة أن الجلوس بهذه الطريقة معناها أن الطفل لديه بعض الليونة الزائدة، وضعف ٌ في عضلاته، تتطلب الانتباه من الابوين.

وأكدت دراسة حديثة أن مخاطر الجلوس في وضعية حرف W على الطفل كالتالي:

- يعمل الجلوس بهذه الوضعية على إضعاف المفاصل في الركبة والفخذ.

- يؤدي إلى اعوجاج في الساقين نحو الداخل إذا ما بقي الطفل يجلس بهذه الطريقة حتى يكبر.

- يؤدي إلى الضغط على النمو السليم للجذع، كما أنه يسبب ألمًا في الظهر عند الكبر.

- يؤثر على تقويم العظام للطفل.

ولتعويد الطفل على الجلوس بطريقة صحيحة، حاول دائما ألا تشعره أنه يفعل أشياء خاطئة بل حاول أن تقوم بفرد قدميه إلى الأمام دون لفت نظره.

قم بعمل تمارين لعضلات الطفل من خلال وضع كرة وجعله يجلس عليها ويحركها في كل الاتجاهات في اليمين واليسار ثم للخلف وللأمام في هيئة لعب، فهذه الطريقة تقوي عضلاته كما أنك تعوده على فرد قدمه مرة بعد أخرى.

يجب عليك تحفيز الطفل دائما عندما يقوم بعمل إيجابي والتحلي بالصبر، حيث إن تغيير هذه الوضعية يحتاج إلى الكثير من الوقت.

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