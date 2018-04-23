تعرف على طرق علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (د. عبير عبدالله )

تعد مشكلة التبول اللاإرادي من المشاكل الشائعة بين الأطفال، ومسببة للقلق والحرج لما لها من آثار نفسية سلبية على الطفل خصوصًا مع التقدم بالعمر.

وأظهرت الكثير من الدراسات أن نسبة شيوع هذا المرض بين الأطفال الذكور هي اثنان إلى واحد عنه عند الإناث.

يعتبر التبول الليلي اللاإرادي من المشكلات التي تؤرق الطفل وأسرته على حد سواء لما لها من آثار نفسية سلبية على الطفل خاصة كلما تقدم في السن. وهناك تبول لا إرادي بشكل أولي وهي حالة الطفل الذي لم يتوقف عن التبول اللاإرادي أثناء الليل مطلقا حتى بلوغه عمر الخامسة أو أكثر، وفي الأغلب يكون السبب تأخر في النمو الإدراكي بشكل عام، أو أسباب نفسية، وهناك التبول الليلي اللاإرادي الثانوي وهي حالة الطفل الذي يحدث له تبول ليلي لا إرادي بعد أن يكون توقف عن ذلك على الأقل لمده 6 أشهر. وفي هذا النوع تكون هناك أسباب مختلفة لحدوث التبول اللاإرادي.

ومن أسباب التبوّل اللّاإرادي عند الأطفال :

الضغوط النفسيّة: يتعرّض الطفل لهذه الضغوط بسبب الخلافات المستمرّة بين الوالدين، أو المشاكل في المدرسة، وهي من أهم العوامل الّتي تزيد من فرصة التعرّض للتبوّل، وخاصة أنَّ الطفل يشعر بالخجل، والذنب والخوف من سخريّة إخوته.

العامل الجيني.

المشاكل الصحية: كالإصابة بمرض السكري، والإمساك المزمن، أو التهاب المسالك البولية والمثانة.

تأخر في النمو بشكل عام في الكثير من الحالات وهو ما يُعرف بمتلازمة داون، حيثُ يكون النمو الإدراكي متأخراً مثل الإصابة بمرض نقص التركيز وفرط النشاط، أو بعض الأمراض العصبية كشلل الدماغ. *

ويمكن علاج التبول اللاإرادي عن طريق :

الامتناع تماما عن معاقبة الطفل عن طريق التوبيخ او الإهانة او الضرب لان من شأنه أن يزيد من اضطرابات نفسية تؤدى إلى مشاكل اكبر فيما بعد حيث أن علاج للتبول الليلى عند الاطفال يجب أن يتم بحذر وببطء فلا تتوقعي نتائج سريعة.

العلاج النفسي وهوا الأهم

تجنبى إعطاء المشروبات والأطعمة التى تحتوى على الكافيين أو الشكولاته أو المشروبات الغازية لأنهما مدران للبول

شجعى طفلك على التفريغ المزدوج للمثانة قبل النوم أى يدخل الحمام مرة فى بداية الليل ومرة قبل النوم مباشرة.

استخدمى إضاءة خافتة ليلاً، حتى يسهل على طفلك إذا أراد أن يذهب إلى الحمام أثناء النوم أن يفعل.

شجعى طفلك على الذهاب إلى الحمام عدة مرات خلال النهار، ويفضل فعل ذلك كل ساعتين.

إذا كان طفلك يعانى من الإمساك، فاسرعى فى علاجه حتى تجنبيه التبول اللاإرادى.

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