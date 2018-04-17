دراسة أمريكية تكشف أن العنب يساعد على مكافحة السرطان

اخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن علماء أمريكون من جامعة ولاية كاليفورنيا أن لديهم أدلة عن فعاليةِ ​العنب​ في الوقايةِ من تطور الأورام الخبيثة في المعدة.

ويقول العلماء إن "العنب يخفضُ خطرَ نمو وتطور الأورام الخبيثة في المعدة" لأنه يحتوي على مركب الريسفيرا ترول.

وقد اكتشف الباحثون خلال تجاربهم المخبرية أن هذا المركب الريسيفيراترول يحجب المستقبلاتِ الداخلية للخلايا التي يمكنُها اختراقَ الغشاء البلازمي لخلايا المعدة والمساهمةِ في عمليةِ تحولها إلى خبيثة.

أي أن هذا المركب يمنع تكون الأورام الخبيثة، كما أنه حتى في حال وجودها يبطئ نموها، بسبب إمكانياته القوية المضادة للأكسدة.

ووفقا لحسابات العلماء فإن "الجرعة اليومية من مركب ريسفيراتول توجد في ثلاثة عناقيد عنب. كما يمكن الحصول على هذه الكمية بتناول 120 غم من عصير العنب المركز". ويشير العلماء في نفس الوقت إلى أن العنب ليس دواء بل وسيلة إضافية في علاج سرطان المعدة.

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