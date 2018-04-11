احمل أوزاناً ثقيلة لتتجنّب آلام الظهر!

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ينصح الأطباء عادة بالامتناع عن حمل الأوزان الثقيلة ، لتجنب آلام الظهر والعمود الفقري، غير أن دراسة حديثة نُشرت مؤخرا تشجع على هذه الممارسة.

وتشير الأبحاث، إلى أن نحو 80% من البالغين حول العالم، يعانون من آلام الظهر، والنصيحة الشائعة هي تجنب الأحمال والأوزان الثقيلة،... غير أن الأبحاث، تشير إلى أن ذلك لا يفيد كثيراً للحفاظ على صحة العمود الفقري وتجنب آلام الظهر.

ويقول الباحثون، إن الأنسجة البشرية يجب أن تتعرض للأحمال الثقيلة لتصبح قوية، وينطبق ذلك على أنسجة العمود الفقري، فالتحميل المنتظم، يحّضر المفاصل والعضلات والأربطة للمهام الصعبة.

ولا يجب أن تتوقع أن تكون قادراً على الجري في سباق ماراثون، إذا لم تخضع جسمك للتمارين القاسية التي تؤهله لتحمل لذلك، ومن المنطقي أن اكتساب الجسم القدرة على حمل أوزان ثقيلة، يتطلب تعريضه للأحمال الثقيلة من وقت لآخر، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وبخلاف الاعتقاد الاسائد، فإن نقص التحميل له آثار ضارة على العمود الفقري، وقد أظهرت الدراسات التي أجريت على رواد الفضاء، أن قلة التعرض للتحميل نتيجة انخفاض الجاذبية، يتسبب بضعف العضلات وتصلب العمود الفقري.

وتشير نصائح الخبراء الأخيرة، إلى أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم، هي أفضل طريقة لتجنب آلام الظهر، وبدلاً من تقديم المشورة للآخرين بضرورة الامتناع عن حمل الأوزان الثقيلة، تنصح الدراسة بضرورة حمل بعض هذه الأوزن من وقت لآخر، لتدريب الجسم وتقوية العمود الفقري.

قرا ايضا

تعرفوا على تمارين السكوات سر شد جسم النجمات