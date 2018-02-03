تحذيرات من إستخدام مستحضرات التجميل أثناء الرياضة

أخبار الآن | لندن بريطانيا - (ميرور)

تعلم جميع النساء أنه من الضروري إزالة مستحضرات التجميل قبل النوم، إلا أن الكثير منهن لا يكترثن لإزالتها أثناء ممارسة الرياضة، وحذر أطباء من ترك مستحضرات التجميل على الوجه أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ما قد يسبب أضرارا كبيرة على البشرة.

ويعود ذلك إلى أننا بحاجة إلى العرق لتبريد أجسامنا باستمرار أثناء ممارسة الرياضة. لكن، عندما تتفتح مسام البشرة بينما تغطيها طبقة من مستحضرات التجميل، تنحصر الشوائب، وتتراكم الأوساخ على المسام مكونة البثور السوداء، وقالت الدكتورة بريثي دانيال، المديرة الطبية في عيادة أطباء لندن، إن "العرق يحتاج للتبخر، لتبريد الجسم وتخليصه من الشوائب، ولكن منع هذه العملية بإغلاق المسامات، يمكن أن يسبب فرط نمو الميكروبات مثل بكتيريا حب الشباب ما يسبب البقع وتطور الحبوب الصغيرة وزيادة حجمها".

ونصحت دانيال بإزالة مستحضرات التجميل قبل بدء التمارين الرياضية ثم غسل الوجه مرة أخرى بعد الانتهاء.



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