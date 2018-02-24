الصحة العالمية: معدلات الاصابة بالحصبة ارتفعت 4 اضعاف

أخبار الآن | دبي - االامارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشفَ تقريرٌ صادر عن منظمةِ الصحة العالمية، عن ارتفاعِ معدلاتِ الإصابة بالحصبة في العالم، مشيرا إلى ان عدد حالاتِ الحصبة التي تم تسجيلها في أوروبا عام 2017 بلغ حوالي 21 الفِ حالة، و35 حالةِ وفاة، أي اربعة أضعاف عدد الحالات المسجلة في العام السابق.

تقرير المنظمة نشر قبل يوم واحد من اجتماع عن التحصين حضره وزراء الصحة من 11 دولة أوروبية في الجبل الأسود، لمناقشة الجهود التعاونية لتحقيق خطة العمل الأوروبية للقاحات بحلول عام 2020، والتي تشمل القضاء على الحصبة والحصبة الألمانية.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الدكتورة زوزانا جاكاب "يذكرن أن كل شخص جديد متأثر بالحصبة في أوروبا بأن الأطفال والبالغين غير الملقَّحين بغض النظر عن مكان إقامتهم، لا يزالوا معرضين لخطر الإصابة بالمرض، ونشره بين الآخرين الذين قد لا يتمكنون من التلقيح"

وذكر التقرير أن "حالات تفشي الحصبة تسببت في إصابة واحدة من كل 4 دول أوروبية عام 2017، وشكلت رومانيا وإيطاليا وأوكرانيا حوالي 72% من المصابين، كما شهدت 15 بلدا أوروبيا، من بينها ألمانيا وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة 100 حالة أو أكثر من الأمراض الفيروسية المعدية التي يمكن الوقاية منها باللقاحات"

وقال التقرير إن "المنظمة رصدت زيادة بنسبة 400% في حالات المصابين بالحصبة في أوروبا عام 2017 مقارنة بعام 2016، الذي سجل رقما قياسيا بلغ 5,273 حالة"، مشيرا إلى أعراض المرض تشمل سيلان الأنف والعطس والسعال، واحمرار العيون وارتفاعا في درجة الحرارة والطفح الجلدي الذي يتطور بعد بضعة أيام.

وأبلغت منظمة الصحة العالمية عن "انخفاض في التغطية الشاملة للتحصين الروتيني على نحو متواصل بين بعض الفئات المهمشة، وانقطاع إمدادات اللقاحات أو قصور نظم مراقبة الأمراض"، باعتبارها مساهما رئيسيا في انتشار الحصبة.



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