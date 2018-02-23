لماذا تشعر المرأة بالبرد أكثر من الرجل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت دراسة بريطانية حديثة أجراها باحثون من جامعة كامبردج، عن السبب الذي يجعل المرأة تشعر بالبرودة في يديها أكثر من الرجل.

وأظهرت الدراسة التي نشرت في الأسبوع الماضي، أن المرأة تميل للشعور بالبرودة أكثر من الرجل، ويعود ذلك، إلى أن حجم الأنسجة العضلية لدى الرجل أكبر، وهي المسؤولة إلى حد كبير عن توليد الحرارة التي تمنحنا الشعور بالدفء.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج، بعد دراسة شملت 114 متطوعاً، طُلب منهم ان يغمسوا أيديهم في الماء البارد لمدة 3 دقائق، وجرى بعد ذلك رصد مدى سرعة اكتسابهم للحرارة.

وبينت التجارب، أن الرجال الذين يملكون كتلة عضلية أكبر، يمكن أن يشعروا بالدفء بشكل أسرع من النساء، حيث أن يدي المرأة تحتويان نسبة أكبر من الأنسجة الدهنية، وهي أقل فعالية في حماية الجسم ضد فقدان الحرارة والشعور بالبرد، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن الاختلافات الأخرى التي سلطت الدراسة الضوء عليها، كبر حجم أنف الرجل، بالمقارنة مع أنف المرأة، حيث أن جسم الرجل بحاجة إلى كمية أكبر من الأوكسجين، لذلك تطور الأنف لديه، ليتمكن من امتصاص الكمية التي يحتاجها.

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