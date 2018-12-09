إمرأة تكشف عن فضيحة صحية في ايرلندا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت السيدة فيكي فيلان عن فضيحة طبية تخص فحص سرطان عنق الرحم في أيرلندا، بعد اكتشافها أنها لم يتم إخبارها بأنها قد أعطيت نتائج اختبارغير صحيحة لعينة فحص في عام 2011

فيلان البالغة من العمر 43 عاما والتي تم تشخيصها بسرطان عنق الرحم في عام 2014 ، تتساءل لماذا أعطيت نتيجة اختبار خاطئة في عام 2011

إذ كانت نتيجة فحصها تأكد أنها غير مصابة بسرطان عنق الرحم وبعد ثلاثة أعوام قررت فيلان خوض تجربة الفحص مرة أخرى لتكتشف أنها كانت مصابة بهذا المرض قبل الفحص الأولي الذي أجريته في عام 2011 مما أدى إلى تفاقم وتطور مرحلة السرطان لديها.

وقامت فيلان بعد ذلك برفع دعوى قضائية على مختبر التحليل الذي أجرت فيه الفحص

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