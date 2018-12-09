تطوير تقنية جديدة تعالج التهاب المفاصل بدقائق

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

تمكن باحثون من تطوير تقنية جديدة، تساعد على علاج التهاب مفاصل الأصابع خلال دقائق.‏

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن التقنية التي طورها باحثون بريطانيون، تنطوي على جراحة بسيطة لزراعة ‏كرة مطاطية مصنوعة من مادة هلامية شفافة تستخدم في صناعة العدسات اللاصقة.‏

ويمكن لهذه الكرة المطاطية أن تحل مشكلة التهاب المفاصل والألم المصاحب لها في دقائق.‏

وبحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإن "الجراحة لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة، يتم خلالها وضع الكرة الهلامية في ‏المفصل بين عظام الإبهام، لتعمل كوسادة لتقليل الاحتكاك دون إزالة ما تبقى من الغضروف الطبيعي، وعندما تتوقف ‏العظام عن الاحتكاك ببعضها البعض، يمكن للإبهام التحرك بحرية دون التسبب بالألم".‏

ويعاني مرضى التهاب المفاصل من تفتت الغضروف الناعم بين المفاصل، ويمكن أن يكون هذا واضحًا بشكل خاص في ‏مفصل الإبهام، الذي يسمح للإبهام بالدوران، وبدون الغضروف، لتحتك العظام ببعضها البعض، مما يسبب الالتهاب والألم.‏

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