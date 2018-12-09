تطوير تقنية جديدة تعالج التهاب المفاصل بدقائق
أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)
تمكن باحثون من تطوير تقنية جديدة، تساعد على علاج التهاب مفاصل الأصابع خلال دقائق.
ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن التقنية التي طورها باحثون بريطانيون، تنطوي على جراحة بسيطة لزراعة كرة مطاطية مصنوعة من مادة هلامية شفافة تستخدم في صناعة العدسات اللاصقة.
ويمكن لهذه الكرة المطاطية أن تحل مشكلة التهاب المفاصل والألم المصاحب لها في دقائق.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية، فإن "الجراحة لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة، يتم خلالها وضع الكرة الهلامية في المفصل بين عظام الإبهام، لتعمل كوسادة لتقليل الاحتكاك دون إزالة ما تبقى من الغضروف الطبيعي، وعندما تتوقف العظام عن الاحتكاك ببعضها البعض، يمكن للإبهام التحرك بحرية دون التسبب بالألم".
ويعاني مرضى التهاب المفاصل من تفتت الغضروف الناعم بين المفاصل، ويمكن أن يكون هذا واضحًا بشكل خاص في مفصل الإبهام، الذي يسمح للإبهام بالدوران، وبدون الغضروف، لتحتك العظام ببعضها البعض، مما يسبب الالتهاب والألم.
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