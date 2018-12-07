ساعات النوم تهدد بالموت المبكر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

توصلت دراسة حديثة إلى أن صحة القلب قد تتأثر سلبا عند النوم أكثر من اللازم أو أقل من الوقت الذي يحتاجه الجسم للراحة. ورصدت الدراسة في بيانات نحو 116 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 35 و70 سنة من 21 دولة مختلفة، وبعد فترة متابعة متوسطة لنحو 8 سنوات، سجل الباحثون 4381 حالة وفاة و4365 "إصابة بالأمراض القلبية الوعائية". حسبما ذكرت مجلة "European Heart"،

وكان الأشخاص الذين ينامون أكثر من ثماني ساعات عرضة لخطر الموت أو الإصابة بأمراض القلب أو الأوعية الدموية في الدماغ، مقارنة مع أولئك الذين ينامون لمدة تتراوح بين 6 و8 ساعات. ويعد النوم أمرا ضروريا لصحة الإنسان، حيث يقضي الناس زهاء ثلث ساعاتهم اليومية في النوم، وكتب فريق الباحثين الدولي: "ينظر إلى النوم بشكل متزايد على أنه سلوك هام في نمط الحياة حيث أنه يمكن أن يؤثر على أمراض القلب والأوعية الدموية والموت".

ومقارنة بأولئك الذين ينامون ما بين ست إلى ثماني ساعات، فإن أولئك الذين ينامون ما مجموعه ثماني إلى تسع ساعات يوميا لديهم خطر متزايد بنسبة 5%. وكان الأشخاص الذين ينامون ما بين تسع وعشر ساعات في اليوم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت المبكر. أما الذين ينامون أكثر من 10 ساعات يوميا، فيزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة بنسبة 41%

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