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 علاج ثوري يمنع زيادة الوزن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (صحف)

كشف باحثون في جامعة فلندرز بجنوب أستراليا أنهم على وشك ابتكار عقار خارق للدهون يتيح تناول أي كمية من الطعام دون أن يطرأ أي زيادة على الوزن.

وأفادت "ديلي ميل" أن الباحثين الأستراليين كشفوا في دراستهم المحورية أن هناك جينا لدى الفئران يدعى "RCAN1" يساهم في زيادة الوزن وكتل الدهون وأنه في حال افتقار الجسم إليه أو إيقاف وظيفته لا يزيد الوزن.

ويركز العلماء الآن على تطوير أقراص دوائية آمنة للبشر تؤدي إلى فقدان الوزن عبر استهداف وظيفة هذا الجين.

وستتيح هذه الأقراص للناس حرق مزيد من السعرات الحرارية أثناء استراحتهم، ولا تؤثر على شهيتهم.

ووصف البروفيسور داميان كيتنغ، الذي قاد الدراسة، النتائج بأنها "مثيرة"، حيث إن العالم يعاني حاليا من وباء السمنة، وخاصة لدى البالغين.

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