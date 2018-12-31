علاج ثوري يسرع شفاء الجروح والحروق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (ديلي ميل)

قال باحثون إن مادة كيميائية موجودة في لحاء البتولا تساعد على شفاء الجروح بشكل أسرع وبندوب أقل من الكريمات العادية.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الهلام المستخرج من البتولا، والذي يحتوي على مادة البيتلوين، أن هذه المادة تساعد على شفاء الجروح بشكل أسرع لدى 86% من المرضى، مقارنةً بالهلام النموذجي المستخدم في علاج الحروق.



وقد ثبت سابقاً أن الهلام المستخرج من لحاء البتولا - المستخدمة لقرون كعلاج طبيعي - يساعد في جروح الجلد.

وقاد الدراسة الجديدة فريق في مركز سانت أندروز لجراحة التجميل والحروق في بريطانيا، وأثبت العلماء الآن آثاره الشافية في المرحلة الثالثة من التجربة، وقال المرضى الذين استخدموا هذا الهلام إنه أفضل بكثير من العلاجات التقليدية.



وسيتم الآن إرسال المنتج للموافقة عليه في الولايات المتحدة وأستراليا، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه بالفعل في أوروبا، لكنه لن يكون متاحاً في الأسواق حتى نهاية 2019 على الأقل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



وقام فريق باحثين بتجنيد 57 مريضاً يعانون من جروح أو حروق سطحية، لا تستغرق عادة أكثر من ثلاثة أسابيع للشفاء، وكانت الحروق ناتجة عن النار أو ملامسة الأجسام الساخنة في غضون يومين من بداية التجربة.

وقام كل مريض بتطبيق هلام لحاء البتولا على نصف الجرح، وهلام تقليدي على النصف الآخر مرة واحدة على الأقل كل يومين حتى تم شفاء الجلد.



وأظهر النصف الذي تم علاجه بهلام لحاء البتولا تحسناً أفضل بكثير من الهلام التقليدي، وفي متابعة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و12 شهراً، كان مظهر الجلد الذي تم علاجه بالهلام المصنوع من لحاء البتولا أشبه بالبشرة الصحية في نسيجها ولونها.

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