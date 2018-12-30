متى يجب التخلص من الطعام المحفوظ في الثلاجة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

يعمد كل منا إلى حفظ الأطعمة في الثلاجة، ولكن هل تساءلتم يوما عن مدة الحفظ هذه؟ ومتى يجب عليكم التخلص من الأطعمة؟ موقع "ويب ميديكال" للصحة، يقدم قائمة ببعض الأطعمة ومدة حفظ كل منها في الثلاجة.

وحسب التقرير ينصح الموقع بحفظ بعض الأطعمة حسب مدة الصلاحية، كاللبن والمايونيز، بينما يمكنك حفظ الزبدة لمدة أسبوعين، كما يمكنك حفظ البيض النيئ من ثلاثة إلى خمسة أسابيع، ويتم التخلص من الجبن إذا تغيّر لونه ورائحته، ما يعني أنه بدأ بالتعفن.

وعن اللحوم، يقول التقرير، إن اللحوم المطبوخة يمكن حفظها في الثلاجة لمدة خمسة أيام، ما لم توضع في الفريزر، ويحفظ اللحم البقري النيئ من ثلاثة إلى خمسة أيام، خارج الفريزر، بينما يمكن حفظ لحوم الدجاج والديك الرومي لمدة يومين فقط، ما لم تغلف وتوضع في الفريزر، والأمر نفسه ينطبق على لحوم الأسماك واللحم البقري المفروم.

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