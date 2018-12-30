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لصقة طبية تعيد بناء أنسجة القلب التالفة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

ابتكر فريق علماء دولي لصقة بإبر دقيقة تزوّد القلب بخلايا متجددة، تساعد في استعادة نسيج عضلة القلب بسرعة بعد النوبة القلبية. وقد تساعد هذه اللصقة على إطالة حياة الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية وتحسينها. واختبرت اللصقة على الحيوانات (الجرذان والخنازير)، ولا يمكن الجزم بنتائج استخدامها في جسم الإنسان بعد.

وللحصول على الفاعلية المطلوبة، تجب زراعة اللصقة المبتكرة عن طريق التدخل الجراحي. وقد بينت نتائج اختبارها على الحيوانات، أن هذه الطريقة هي الأكثر فاعلية في ترميم عضلة القلب.

ويفضل استخدام اللصقة المبتكرة المزوّدة بعدد كبير من الإبر المجهرية لتجنب أي خلل في عضلة بعد النوبات التي يتعرض لها المريض، فعبر اللصقة، تصل الخلايا الجذعية إلى القلب بسرعة لتحفيز عملية استعادة النسيج المتضرر.

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