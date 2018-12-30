دراسة: المشروبات السكرية تضر بالكلى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يشربون كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر قد يعرضون أنفسهم لخطر الإصابة بأمراض الكلى. ووجدت الدراسة، التي أجريت على أكثر من 3 آلاف من الرجال والنساء السود في ولاية ميسيسيبي أن أولئك الذين استهلكوا معظم مشروبات الفاكهة المحلاة كان لديهم خطر متزايد بنسبة 61% للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

وقال الدكتور "كيسى ريبهولز، الأستاذ في جامعة "ميسيسيبى" الأمريكية:"إن هناك نقصًا في المعلومات الشاملة عن الآثار الصحية لمجموعة واسعة من خيارات المشروبات التي تتوافر في الإمدادات الغذائية".

وأضاف أنه على وجه الخصوص، هناك معلومات محدودة عن أنواع المشروبات وأنماط المشروبات المرتبطة بمخاطر أمراض الكلى على وجه الخصوص".. وفي الوقت الذي وجدت فيه الدراسة علاقة بين استهلاك المشروبات السكرية وأمراض الكلى، لا يمكن أن تثبت علاقة السبب والنتيجة.

بدورها، قالت الدكتورة هولي كرامر، إن نتائج الدراسة لها آثار على الصحة العامة.. وعلى الرغم من أن عددًا قليلا من المدن الأمريكية قد قلصت استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بفرض ضرائب عليها، قاوم آخرون هذه الجهود.

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