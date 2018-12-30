النوم الكافي يجنب أطفالكم الوزن الزائد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

احرصوا دائما على ان ينال أطفالكم قسطا كافيا من النوم، وإلا سوف تزيد اوزانهم، هذا ما كشفت عنه دراسة جديدة، مشيرة الى أن فترة النوم غير الكافية مرتبطة بأسلوب الحياة غير الصحي بين الأطفال والمراهقين، مثل عدم تناول الفطور، وتناول الوجبات السريعة والحلويات بانتظام، إضافة الى زيادة فترات الجلوس أمام التلفزيون أو الحاسب الآلي.

وقال المشرف على الدراسة لابروس سيدوسيس، وهو رئيس قسم علم الحركة والصحة بجامعة روتجرز في نيوجيرسي: «طبقاً للدراسة التي أُجريت على أكثر من 177 ألف طالب، نام نحو 40 بالمئة من التلاميذ فترة أقل مما يُنصح بها، وجرى ربط مستويات النوم غير الكافية بالعادات الغذائية السيئة، وزيادة التعرض للشاشات والبدانة في كلا الجنسين». ونُشرت نتائج الدراسة في دورية طب النوم السريري.

وتنصح الأكاديمية الأميركية للطب السريري، بأنه ينبغي على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عاماً بالنوم من 9 إلى 12 ساعة بشكل منتظم من أجل صحة أفضل.

ويجب على المراهقين من 13 إلى 18 عاماً النوم من ثماني إلى عشر ساعات. وجرى الحصول على هذه البيانات من استطلاع حول الصحة في مدرسة في اليونان شارك فيه 177091 تلميذاً بين سن الثامنة والـ17 عاماً.

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