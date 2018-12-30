فوائده كثيرة.. طعامٌ يخلصكم من نزلات البرد ويقوي المناعة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعمد الكثيرون إلى تناول شوربة الدجاج باعتباره علاجاً لـ "نزلة البرد" خلال فصل الشتاء. الامرُ هذا يتوافق مع تأكيدات الأطباء الذين يقولون أنّ "السر في هذه الشوربة يكمن في أنها تساعد على سيلان الأنف وتخليص من الباكتيريا التي تنمو بداخله وتتسلل إلى داخل مجرى التنفس".

إلى جانب ذلك، فإنّ فوائد شوربة الدجاج لا تنحصر عند هذا الحد، إذ أنها توفر مجموعة من المغذيات الداعمة لجهاز المناعة عند الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا. ومع هذا، فإنّ شوربة الدجاج تحتوي على الأحماض الأمينية التي تساعد على إنتاج هرمون السيروتونين الذي يحسن الحالة المزاجية، والتي تتأثر سلباً نتيجة صعوبات التنفس، وكثرة العطس والسعال، والإحساس بأوجاع في العظام نتيجة ميكروب البرد.

ويساهم بخار الدجاج نفسه بتسهيل عملية التنفس، كما أنه يساعد على تنظيف مجرى التنفس ومحاربة الجراثيم العالقة به، لأنه يحتوي على مضادات للإلتهابات.

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