15 نوع طعام تناولهم براحة بال.. وزنك لن يزيد! (صور)

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إذا كنت ممن يهتمون بالحفاظ على وزنهم فأنت بالتأكيد تفكر ملياً قبل أكل أي شيء ، هنا جمعنا لك 15 نوعا ًمن أنواع الطعام قليلة السعرات الحرارية وأحياناً حتى معدومة ، حتى تتناول طعامك وأنت مغمض العينين بضمير مرتاح ..

15. الطحالب

هل تستمتع بالسوشي أو الأطباق اليابانية الأخرى؟ في كثير من الثقافات حول العالم تقدر دائما فوائد الطحالب الصالحة للأكل كمصدر للغذاء. الطحالب ، أو الأعشاب البحرية الصالحة للأكل ، غنية باليود.التي يحتاجها جسمك للحفاظ على عمل الغدة الدرقية والأيض على نحو صحي. كما يحتوي على البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات B1 و B2 و B6 و B12.



14.التفاح



كل تفاحة في اليوم ولن ترَ الدهون بعد اليوم ا! ستعطيك الألياف الموجودة في تفاحة واحدة شعوراًبالشبع، وترضيربغتك بتناول الطعام الحلو. للحصول على أفضل الفوائد ، تناول القشرة أيضًا. واحد متوسط ​​التفاح ، ويزن 100 غرام أو 3.5 أوقية ، هو حوالي 50 سعرة حرارية.



13.الشمندر



الشمندر غني بالمعادن والمغذيات والمخزون المائي. و هي أيضا مصـدر جيد من للـمنغنيز والمغنيسيوم. هذه تساعد في تنظيم السكريات في الدم ، والعضلات والوظائف العصبية. 100 غرام ، أو 3.5 أونصة ، يحتوي الشمندر على حوالي 40 سعرة حرارية.



12.الكرفس



سوف تساعد عصي الكرفس جسمك على التخلص من السموم. وذلك لأن ، في الـ 100 غرام من الكرفس ، 95 غرام من هذا هو الماء! محتوى الألياف الغذائية يساعد على الهضم ، في حين أن الفيتامينات والمعادن الأخرى تساهم في الحفاظ على جسم صحي. 100 غرام أو 3.5 أوقية من الكرفس حوالي 15 سعر حراري.



11. الفاكهة الحمضية



الحمضيات ، مثل البرتقال ، واليوسفي ، والتانغيلو ، واليوسفي ، والجريب فروت تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وفلافونيدات. وهذا جيد لصحة الكبد والجلد ويساعد في عملية الهضم والحفاظ على الوزن. تحتوي البرتقالة الـ 100 جرام أو 3.5 أونصة حوالي 45 كيلو سعر حراري.



10.الخيار



الخيار هو طعام آخر مرتفع للغاية في المحتوى المائي. تماما مثل الكرفس ، في 100 غرام من الخيار ، حوالي 95 جرام من هذا هو الماء. هذا يعني أن تناول الخيار سيساعد في تقليل احتباس السوائل والانتفاخ. 100 غرام أو 3.5 أوقية من الخيار هو حوالي 15 سعر حراري.



9. البيض



البيضة المسلوقة هي مخزون رائع من البروتين الذي يحتاجه جسمك للحصول على الطاقة والشعور بالارتياح. لإدارة الوزن ، يجب أن تضع في اعتبارها التوقف عن تناول قش البيض أو البيض ذي الدهون المضافة! بيضة واحدة تزن 50 غراما حوالي 80 سعر حراري.



8.البادنجان



الباذنجان هو خضروات أخرى عالية المحتوى من الألياف والمياه ، ولكن منخفضة في السعرات الحرارية. لطهيها دائما أولا عن طريق الخبز أو المشوي مع الزيوت المضافة قليلة أو معدومة. 100 غرام أو 3.5 أوقية من الباذنجان هو حوالي 25 سعرة حرارية.



7. الخضار الخضراء



الخضراوات مثل البروكلي والملفوف والقرنبيط هي مصادر جيدة للألياف الغذائية. هي أيضا في عائلة من الخضار الصليبية .



6.البطيخات



البطيخ من جميع الأنواع يساعد في إزالة السموم والتخلص من السوائل الزائدة في جسمك. البطيخ هو عبارة عن حوالي 90 في المئة من الماء ، وخالٍ من الدهون. يحتوي 100 غرام أو حوالي 3.5 أوقية من البطيخ يحتوي على حوالي 30 سعرة حرارية.



5.الأناناس



يقال إن محتوى البروملين والمنغنيز من الأناناس يساعد الجسم والعضلات على استقلاب البروتين في نظامك الغذائي. هذا جيد جدًا لتعزيز التحكم في الوزن. الأناناس هي أيضا مصادر ممتازة لفيتامين C. 100 غرام أو 3.5 أوقية حوالي 50 سعرة حرارية.



4.الفشار

الفشار هو وجبة خفيفة صحية للغاية! وذلك لأن الفشار هو مصدر جيد للألياف الغذائية والبروتين والحديد والفيتامينات B2 و B1. كوب واحد (حوالي 8 غرام) برزت دون أي الدهون المضافة ، والملح أو السكر هو ما يقرب من 45 سعرة حرارية.



3.التوت الأحمر



التوت الأحمر مثل الفراولة والتوت البري والتوت مليء بالألياف وفيتامين ج ومضادات الأكسدة. هذه المواد الغذائية تساعد في الحفاظ على صحة القلب ، والجهاز الهضمي. يقال أيضا أن الفراولة تساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم. 100 غراما من الفراولة ، أو 3.5 أوقية ، حوالي 30 سعرة حرارية.



2. السلطة الخضراء



الخضروات في السلطة مثل الخس والسبانخ والجرجير واللفت ، وما إلى ذلك ، هي مصادر جيدة للفيتامينات مثل فيتامين B9 (الفولات) ، A ، و K وأيضا تحتوي على الحديد. إن عدد الكيلوكالوري في ما يتعلق بالوزن والحجم منخفض جداً - 100 جرام أو 1.5 أونصات فقط حوالي 15 سعرة حرارية.



1.الكوسا



الكوسا ، هو مصدر جيد لحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين أ. يساعد في الحفاظ على الأمعاء الصحية وهو قليل السعرات الحرارية. 100 غرام أو 3.5 أوقية تحتوي على حوالي 20 سعرة حرارية.

مصدر الصورة : zenhealthmag

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