نجاة رضيعة من وباء إيبولا في الكونغو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نجت رضيعة من جمهورية الكونغو الديمقراطية بمعجزة طبية أثناء مواجهتها لفيروس إيبولا القاتل، إذ بلغت الرضيعة ستة أيام فقط، بحسب ما صرح مسؤولو الصحة في البلاد.

وأُصيبت والدة الرضيعة بنديكت بمرض الإيبولا، وتوفيت أثناء ولادتها وومن ثم انتقل الوباء للطفلة، التي أصبحت تعرف باسم "معجزة بيني" بعد الشفاء.

وسريعا ما ظهرت أعراض الفيروس عليها بعد عدة أيام فقط، واستغرق علاجها خمسة أسابيع على مدار الساعة لإبقائها على قيد الحياة.

وتركت بنديكت المستشفى، يوم الأربعاء، وعادت إلى منزلها برفقة والدها وعمتها.

وقالت متحدثة باسم وزارة في الكونغو لبي بي سي: "كان والدها توماس منفعل للغاية... إنها طفلته الأولى".

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