انخفاض معدل الخصوبة خطر يهدد المجتمعات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - تقرير (أحمد أبو القاسم)

اشار الباحثون بأن إنخفاض معدلات الخصوبة أصبح خطراً يهدد المجتمع بصورة ملحوظة ، وفقاً لآخر الإحصاءات حول عدد المواليد والذي ينخفض بصورة ملحوظة

" صوت الأم لإبنها الرضيع ينخفض ليتضاءل " هذا الوصف يبرز أزمة كبيرة قد تواجه بعض المجتمعات مستقبلاً ، وهي إنخفاض معدلات الخصوبة بما يجعل الاجداد أكثر من الأحفاد .

مجلة لانسيت الطبية الإنجليزية عرضت دراسة بحثية لإحصاءات الخصوبة منذ عام 1950 إلي 2017 ، تشير الأرقام بأن النسبة كانت 4.7 طفل لكل سيدة ، وانخفض المعدل إلى طفلين ونصف فقط لكل سيدة بحلول العام الماضي.

وتختلف النسب بين مجتمع وآخر ، حيث تصبح الدول الأوربية الأكثر تأثراً بإنخفاض معدلات الخصوبة، ولا يؤثر إزدهار النمو الإقتصادي والحضاري بمعدلات الخصوبة، حيث تظهر أوروبا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واستراليا فى مقدمة الدول ذات الخصوبة الأقل .

" و لكن "، هذا لا يعني بأن عدد الأشخاص الذين يعيشون في هذه البلدان آخذ في الانخفاض بشكل سريع ، على الأقل لعدة سنوات، حيث أن حجم السكان هو مزيج من معدل الخصوبة ومعدل الوفيات والهجرة، ويمكن أن يستغرق الأمر جيلاً أيضاً لإجراء تغييرات في معدل الخصوبة لكي تترسخ .

من جهة أخري ، يقول الدكتور جورج ليسون ، مدير معهد أكسفورد لشيخوخة السكان ، إنه ليس من الضروري أن يكون الأمر سيئًا ، حيث بإمكان البلدان المتضررة اللجوء لخلق خطط بديلة مثل زيادة الهجرة أو تشجيع السيدات للإنجاب عبر برامج صحية .

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