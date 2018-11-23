هل لعصير الكرفس فوائد حقيقية يجهلها كثيرين؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصبح عصير الكرفس محط أنظار اهتمام كثير من الناس وخبراء الصحة لتعدد فوائده، حيث أكد خبراء الصحة أهمية عصير الكرفس لاحتوائه على مركبات الفلافونويد والتي بدورها تمنع وتقلل من حدوث الالتهابات في الدماغ، وتبطئ ضعف الذاكرة مع تقدم العمر، كما أشار الباحثون إلى أن الكرفس مصدر مهم لهضم الألياف وفيتامينات C و K والبوتاسيوم.

إلا أن خبراء التغذية: "يوضحون أن تقطيع الكرفس وعصره يغير من خصائصه، فمثلا عصير الكرفس يحتوي على نسبة أعلى من السكر والكربوهيدرات، وهذا يعني زيادة السعرات الحرارية مقارنة بحالته الطبيعية المحتوية على دقائق صلبة وخشنة، وبشكل عام، يزيد تناول عصير الكرفس من تركيز الغلوكوز في الدم".

كما أكد مالينا مالكاني، خبيرة التغذية " أن عصير الخضروات له بعض السلبيات، فالخضروات بعد عصرها تفقد الألياف المفيدة، التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتحسن الحالة الصحية للأمعاء، وتغذي البكتريا المفيدة".

وأضافت مالكاني "هناك عدد قليل من الدراسات التي تثبت فائدة عصير الكرفس لصحة الإنسان"

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