للحوامل.. احذروا الكافيين فهو يؤثر على حجم الجنين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

كشفت نتائج دراسة أوروبية حديثة أن تناول المرأة الحامل للكافيين سواء عن طريق الشاي أو القهوة يؤثر على حجم الجنين.

وأضافت الدراسة التي أجريت في كلية دبلن الجامعية في أيرلندا أن النساء الحوامل اللواتي يستهلكن الكافيين لديهن أطفال أصغر حجما من أولئك الذين يمتنعون عن تناوله أثناء الحمل، كما يزيد لديهن خطر إنجاب أطفال قبل الموعد.

وحتى النساء اللواتي يتناولن أقل من 200 ملليغرام من الكافيين، وهو المعدل الآمن بحسب الكلية الأميركية لأخصائيي التوليد وأمراض النساء (ACOG)، يزداد لديهن خطر إنجاب أطفال قبل الموعد أو أصغر من الحجم الطبيعي.

وبالنسبة للدراسة الحالية، أجرى الباحثون بحثهم على 941 من الأمهات والأطفال الذين ولدوا في أيرلندا، حيث يشرب الناس الشاي أكثر من القهوة، وسمح لنصف الأمهات محل الدراسة بشرب الشاي، في حين سمح لنحو 40 % بشرب القهوة، ليجد الباحثون أن تناول كل 100 مليجرام إضافي من الكافيين المستهلك يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل كان مرتبطا بانخفاض وزن الجنين.

ووجد الباحثون الذين أجروا الدراسة على مئات النساء وأطفالهن أن اللواتي تناولن أكبر كمية من الكافيين أنجبن أطفالا وزنهم حوالي 170 غراما أقل من اللواتي استهلكن كميات أقل، بصرف النظر عما إذا كان الكافيين من القهوة أو الشاي.

وأوصى الباحث الرئيسي في الدراسة لينغ-ويي تشن، الحوامل أو المقبلات على التجربة بتخفيض كمية الكافيين على الأقل.

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