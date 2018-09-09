استخدام الحامل للهاتف لا يضر بصحة جنينها العقلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

أثبتت دراسة حديثة ان استخدام الحوامل للهاتف الجوال لا يؤثر على صحة الجنين العقلية، وخلصت النتائج إلى أن احتمال إنجاب أطفال يعانون مشكلات في النمو العقلي لا يزيد لدى النساء الحوامل اللائي يستخدمن الهواتف المحمولة بالمقارنة بالحوامل اللائي يتجنبن استخدامها.

وبحسب كبير الباحثين في الدراسة فإنه كلما أكثرت المرأة الحامل من استخدام هاتفها المحمول زادت قدرات طفلها على الحديث والحركة في عمر ثلاث سنوات.

وقال يان ألكسندر كبير الباحثين المشاركين في الدراسة، وهو من المعهد النرويجي للصحة العامة، "لم نجد دليلا على أي تأثير ضار من المرأة، التي تستخدم هاتفها المحمول أثناء حملها، على النمو العصبي للأطفال عندما تتراوح أعمارهم بين ثلاث وخمس سنوات".

وكانت بحوث سابقة، وخصوصا في مجال الحيوان، أثارت مخاوف مما إذا كان التعرض لمجالات الترددات الكهرومغناطيسية اللاسلكية من شأنه التأثير على عقول الأطفال، لكن النتائج كانت دوما متناقضة كما لم تكن الدراسات بهذا الصدد مستفيضة بحسب ما ذكر الباحثون في دورية "بي.ام.سي بابليك هيلث".

واختبر الباحثون في الدراسة الحديثة بيانات 45389 أما مع ابنها، إذ جرى سؤال الأم عن مدى استخدامها للهاتف المحمول أثناء فترة حملها ومدى قدرة ابنها على الحديث والحركة عندما تراوح عمره بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وإجمالا قالت عشرة في المئة من النساء إنهن لم يستخدمن الهاتف أثناء حملهن أو استخدمنه نادرا، فيما قالت 39 في المئة منهن إن استخدامهن له كان "قليلا" و47 في المئة "متوسطا" وأربعة في المئة قلن إن استخدامهن له كان "مفرطا".

ومقارنة بالأطفال الذين لم تستخدم أمهاتهن الهاتف المحمول أثناء حملهن، أو كان استخدامهن له نادرا، امتاز أقرانهم ممن استخدمت أمهاتهن الهاتف بانخفاض خطر تدهور تراكيب الجمل لديهم بمعدل 27 في المئة وخطر عدم اكتمال القواعد النحوية بمعدل 14 في المئة والتأخر الطبيعي في اللغة 31 في المئة عند عمر ثلاث سنوات.

وانخفض خطر تدهور مهارات الحركة لدى هؤلاء الأطفال عند عمرثلاثة سنوات بمعدل 18 في المئة مقارنة بأقرانهم ممن تجنبت أمهاتهماستخدام الهاتف المحمول أثناء حملهن.

لكن لورا بريكس، وهي باحثة في معهد برشلونة للصحة العالمية لم تشارك في هذه الدراسة، قالت إن بحثا آخر ربط بين التعرض للهاتف المحمول ومشكلات نمو مثل الإفراط في الحركة.

وأضافت أن دراسة واحدة ليست كافية لإيجاد ردود على أسئلة ما إذا كان تعرض الأجنة للهواتف المحمولة آمنا.

وقالت "رغم أن هذه الدراسة تظهر علاقة مترابطة بين الاستخدام المفرط للهاتف وتحسن اللغة ومهارات الحركة لدى الطفل إلا أننا ليس بوسعنا استنتاج أن هذه العلاقة سببية أو أن هذا الطفل لا يصاب بغيرها من آثار التعرض للترددات اللاسلكية".

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