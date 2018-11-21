لهذه الأسباب.. أكثروا من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "د"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت دراسة طبية أجراها باحثون من جامعة "برمنغهام" البريطانية أنّ "الأشخاص الذين يعانون من مستويات متدنية من فيتامين د، هم أكثر ضعفاً من غيرهم، وهم معرضون للإصابة بالخرف والشلل".

واستندت نتائج الدراسة التي عرضت في مؤتمر جمعية الغدد الصماء في غلاسغو، الأسبوع الماضي، إلى بيانات السجلات الصحية لـ766 مريضاً تجاوزت أعمارهم 65 عاماً، وتم إدخالهم إلى المستشفى بسبب مشاكل مثل الالتهاب الرئوي والصدر والالتهابات البولية وغيرها من الأمراض.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تبيّن أن المرضى الذين يعانون من أدنى المستويات لفيتامين (د) أقاموا في المستشفى مدة تعادل 3 أضعاف أولئك الذين لديهم معدلات أعلى من الفيتامين. كذلك، فقد لفتت الدراسة إلى أن هؤلاء هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالخرف، وأن لديهم احتياجات طبية أكبر، ويتضاعف لديهم خطر السقوط مقارنة مع أولئك الذين لديهم أعلى المستويات من هذا الفيتامين.

ويعتبر هذا الفيتامين مهماً للمصابين بهشاشة العظام والكسور، وينصح الأطباء بحصول الأطفال والحوامل والمرضى على مكملات غذائية تحتوي على 10 ميكوغرام من الكالسيوم بشكلٍ يومي.

وإليكم أبرز المأكولات الغنية بالفيتامين "د":

- الحليب:

- صفار البيض:

- سمك السلمون

- زيت كبد سمك القد

- الفطر

- السردين المعلب

- الجبن

- التونة المعلبة

- السمك المدخن

- الكبد المطبوخ

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