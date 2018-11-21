المصابون بالإكتئاب أكثر عرضة لأمراض القلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أفادت دراسة دنماركية حديثة بأن المصابين بالاكتئاب أكثر عرضة لمرض اختلال ضربات القلب، أو ما يسمى "الرجفان الأذيني".

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة "آرهوس"، أشاروا إن المرضى الذين يتناولون مضادات يواجهون مخاطر أعلى للإصابة بالرجفان الأذيني خلال الشهر الأول من العلاج، وتنخفض النسبة تدريجياً

من جهته، قال قائد فريق البحث، مورتن فينجر غرون، إنه "من المعروف أن هنالك علاقة بين العقل والقلب، ولذلك قد يؤدي الاكتئاب إلى تطور مرض الشريان التاجي، ودراستنا كان هدفها التحقق مما إذا كان الاكتئاب مرتبطاً أيضاً بالرجفان الأذيني".

كذلك لفتت الدراسة إلى أن المصابين بالرجفان الأذيني ليسوا بحاجة إلى القلق بشأن تناول أدوية مضادة للاكتئاب إذا كانوا في حاجة إليها، "لأن دراستنا تدعم أدلة ارتباط مشاكل العقل والقلب".



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