تحذير من تناول الخس الروماني.. قد يحتوي على بكتيريا خطرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( businessinsider )

اذا كنت تضيف الخس الروماني إلى طبق السلطة الخاص بك ، فعليك التوقف حالاً ، والتخلص من كل كمية الخس التي لديك !

تحذير طارئ صدرعن ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ( CDC) من تناول الخس الروماني بعد ان كشفت الفحوصات انه غير آمن.

ويدعو مركز مكافحة الآمراض والوقاية منها إلى التوقف مباشرة عن تناول الخس الروماني بعد تفشي بكتيريا "إي كولاي" ( E.coli)

ونصح مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها المستهلكين برمي الخس الروماني الموجود عندهم. ويقول بأنه يجب عدم تقديمه في المطاعم كما يجب ألا يُباع في المتاجر وعلى الناس عدم شرائه بغض النظر عن المكان وزمان نمو الخس. كما لا يهمّ اذا كان الخس كاملاً او مقطعاً او مزيجاً من الإثنين.

هذا التحذير الطارىء الذي صدر قبل يومين من عيد الشكر عند الأمـريكيين عكس الشكوك حول التلوث البكتيري وأصلها. لا يعمم مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها نتائجه على كل انواع الخس، هذه النقطة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند ملايين الأشخاص الذين يتناولونه. حتى الساعة لا يعرف المحققون متى وأين وكيف حصل هذا التلوث.

وفي وقت سابق من هذا العام في شهر يونيو لقي خمسة أشخاص حتفهم حتى الآن في تفشي بكتيريا "إي كولاي" على نطاق واسع بالولايات المتحدة من بينها حالات بسبب تناول الخس الرومي والإبلاغ عن إصابة 197 شخصا في 35 ولاية.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، المعروف اختصارا بـ "سي دي سي"، إن 25 شخصا أصيبوا منذ إصدار بيانه الأخير في 16 مايو/أيّار.

كما سجلت وكالة الصحة العامة في كندا إصابة ست حالات ببكتيريا "إي كولاي"، مشيرة إلى وجود "بصمات وراثية مشابهة" للعدوى في الولايات المتحدة.

وبدأ تفشي "إي كولاي" في أبريل/نيسان وأخذ ينتشر في أنحاء الولايات المتحدة.

وسجلت في ولايتا كاليفورنيا وبنسلفانيا غالبية حالات الإصابة في ذلك الحين .

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