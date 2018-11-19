غني بالفيتامين D.. مشروب استُخدم قبل 1000 عام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعتبر شراب الكاكاو من أكثر المشروبات المفضلة بالنسبة للكثيرين خلال فصل الشتاء. ويعود استخدام الكاكاو قديماً منذ قرابة 1000 قبل الميلاد لسكان أمريكا الوسطى، حيث استخدمه شعب الأزتيك كمشروبٍ سائلٍ للمساعدة على مقاومة الإعياء. وتشير بعض الدراسات إلى أنّ استهلاك الكاكاو بين شعب كونا الهندي، كان فعالاً في حمايتهم من بعض مشاكل الكلى، ومن ارتفاع ضغط الدم، كما أنّه يعتبر خياراً صحياً أكثر من غيره.

إلى ذلك، فقد كشفت مجلة "إرنيرونج إم فوكس" الألمانية أنّ "الكاكاو يعتبر مصدراً لفيتامين D2، أو ما يعرف بفيتامين الشمس، لأن الجسم يصنعه بنفسه عن طريق التعرض لأشعة الشمس".

وفي هذا الإطار، فقد حددت مجموعة بحثية من خلال تحليل العديد من منتجات الكاكاو ومسحوقه، أن أعلى محتوى كان في زبدة الكاكاو والشوكولا الغامقة. وبحسب المجلة الألمانية، فقد أظهرت نتائج هذا البحث أن "الشوكولا البيضاء بالكاد تحتوي على فيتامين D2، وهذا يدعم الافتراض بأن الكاكاو هو مصدر الفيتامين".

ورغم ذلك، فإنّ "العلماء لا يوصون بالإعتماد على هذه النتائج التي توصلوا إليها، باستهلاك كميات كبيرة من الشوكولا، حيث سيتعين تناول الكثير من الكميات لتغطية الحاجة إلى فيتامين D2".

ومن فوائد الكاكاو أيضاً:

- يحتوي على البوليفينول الذي يعدّ أحد مضادات الأكسدة التي تعمل على المحافظة على صحة القلب والأوعية الدموية.

- يحسن المزاج ويعمل كمضاد للإكتئاب لاحتوائه على مادة الفينيثيلامين

- يساعد على زيادة الكولسترول الجيد في الدم، نظراً لغناه بالمغنيسيوم والفلافونويدات.

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