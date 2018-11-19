دراسة: تدخين الشيشة أكثر ضرر من تدخين السجائر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

في الفترة الأخيرة أصبح الإقبال على تدخين الشيشة كبير جداً حتى أنه تجاوز الإقبال على تدخين السجائر ظناً أنه أقر ضرر ولكن أكدت دراسة أنه مايقار 6 ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب الأمراض المرتبطة بتدخين الشيشة



أكدت دراسة أجريت في عام 2016 ان حوالي 6 ملايين شخص حول العالم

يموتون بسبب الأمراض المرتبطة بأمراض الشيشة

3000 حالة من هذه الوفيات حدثت في دولة الإمارات

بعد فرض الحكومة الإماراتية ضربيه بنسبة 100% على منتجات التبغ

أقلع شخص من كل أربعة أشخاص عن التدخين

الكثرين منهم استبدلوا السجائر بالشيشة

ظناً منهم أنها أقل ضرراً

الا انه أشار الخبراء الا ان جلسة تدخين الشيشة لمدة ساعة

تعادل استنشاق دخان خمس عبوات سجائر

يتم إنفاق حوالي 569 مليون دولار سنوياً في الإمارات

وذلك لعلاج حالات أمراض التدخين في الدولة

فرضت الحكومة الزام وضع الملصقات التحذيرية على عبوات التبغ

في خطوة مهمة لزيادة وعي الناس وإعادة التفكير قبل شرائها



تدخين الشيشة اجتاح في الأعوام الأخيرة العالم وأصبح موضة رائجة ربما أكثر من تدخين السجائر متجاهلين أضراره التي من الممكن أن تؤدي الى الموت أحياناً حيث أشارت دراسات حديثة انه في كل عام يموت ما يقارب ستة ملايين شخص بسبب الأمراض المرتبطة بتدخين الشيشة وذلك وفقاً للأرقام الصادرة في عام 2016 وهناك 3000 حالة وفاة منهم كانت الإمارات العربية المتحدة.

وتشير الإحصائيات الى أن شخص من بين أربعة أشخاص أقلع عن التدخين بعد فرض الحكومة الإماراتية ضريبة بنسبة 100% على منتجات التبغ التي تتضمن الشيشة أيضا ولكن البعض منهم قام باستبدال تدخين السجائر بتدخين الشيشة ظناً منهم أنها صحية أكثر ولكن أشار الخبراء الى ان جلسة لمدة ساعة من تدخين الشيشة تعادل استنشاق دخان خمس عبوات سجائر.

وأشار الأخصائيون الى أن من أهم الطرق للتخلص من الإدمان على الشيشة هي الاقتناع ان تدخينها مضر ويجب التخلي عنه وذكرت احصائيات أنه في دولة الإمارات يتم إنفاق ما يعادل 569 مليون دولار سنوياً لعلاج حالات أمراض التدخين.

ويعتقد الكثيرون أن الشيشة هي غير مضرة وذلك ربما لأنها تأتي بنكهات الفاكهة وأيضاً لعدم وجود ملصق التحذير الصحي على عبوة التبغ الخاصة بالشيشة التي أصبحت الأن إلزامية على جميع عبوات التبغ المعروضة بالأماكن المصرح لها بيع هذه المنتجات في خطوة لمحاولة تحذير وزيادة وعي الناس قبل الشراء.

من دبي عبر الهاتف الدكتور هاني أبو ميالة استشاري أنف أذن حنجرة / جراحة تجميلية

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