بـ20 دقيقة فقط.. تمرين يحرق 260 سعرة حرارية في الجسم

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (غنوة كنان)

يسعى كلّ شخصٍ إلى الحصول على وزن مثالي، من خلال الالتزام بـ "حمية غذائية صحية"، والقيام بالتمارين الرياضية بغية حرق المزيد من السعرات الحرارية. فما هي هذه التمارين؟

يقول خبراء التمارين أنّه "كلما زادت الكتل العضلية في الجسم، كلما ازداد النشاط، وكلما كانت العضلات أقوى كلما زادت طاقة الجسم". وفي هذا الإطار، فقد توصّلت دراسة إلى أن "هناك تماريناً تساعد على حرق السعرات الحرارية، وهي على غرار تمارين "كروس فيت - CrossFit".

وبحسب الدراسة، فإنّ "هذه التمارين تندرج تحت عنوان "كيندي"، لافتةً إلى أن "القيام بهذه التمارين في أكبر عددٍ من الجولات، يؤدي إلى خسارة 13 سعرة حرارية في الدقيقة". وقام المدربون بهذا التمرين على مدى 20 دقيقة، وخسروا 260 سعرة حرارية. كذلك، هناك طريقة شهيرة للتمرين ومعروفة بـ"طريقة التاباتا، وهي دراسة أطلقها طبيب في علم وظائف الأعضاء اليابانية وكان يدعى ايزومي تاباتا. وتتم ممارسة هذا التمرين لفترات قصيرة بينها فترات استراحة. يساهم هذا التمرين في منح الجسم كميات أكبر من الأوكسجين، الأمر الذي يساهم في تحسين أداء القلب والأوعية الدموية، ويسرع من عملية حرق الدهون في الجسم.

من جهته، يقول جون بوركاي، مؤلف دراسة "تاباتا" وأستاذ العلوم الرياضية في جامعة ويسكونسن في لاكروس: "تختلف درجة حرق الدهون في التباتا تبعاً لمستوى التمارين. فهناك أشخاص يحرقون 360 سعراً حرارياً في 20 دقيقة، أو 18 سعراً حرارياً في الدقيقة الواحدة".

ويشير بوركاي إلى أن "حرق السعرات الحرارية لكل دقيقة ليست الطريقة الأفضل لتقييم متطلبات الطاقة لممارسة التمارين الرياضية"، مشيراً إلى أن "الوقت الإجمالي للتدريب ورغبة الشخص في التمسك بممارسة التمارين هي من العوامل الهامة أيضاً".

مصدر الصورة: mtmtv.info

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