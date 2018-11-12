دراسة تكشف أنسب الأوقات لحرق الدهون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أظهرت دراسة جديدة أن الإنسان يحرق نحو 10% من السعرات الحرارية المتناولة خلال فترة الصباح وبعد الظهر وفي المساء. وتظهر نتائج الدراسة، أن الساعة البيولوجية المعتمدة على التوقيت الشمسي، تلعب دورا كبيرا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

و حسب الباحثين فإن تغيير مواعيد تناول الطعام والنوم قد يسبب زيادة في الوزن لدى الأشخاص. وقال الدكتور "كريزى مارجا"، الأستاذ في قسم اضطرابات النوم في كلية الطب في جامعة (هارفارد) الأمريكية "لقد توصلنا إلى أن فعل الشيء نفسه في وقت واحد من اليوم أحرق الكثير من السعرات

الحرارية أكثر من فعل الشيء نفسه في وقت مختلف من اليوم". وعكف الباحثون على دراسة التغيرات على مدار اليوم في عملية التمثيل الغذائي بشكل مستقل عن آثار النشاط و دورة النوم والاستيقاظ، وتم وضع عشرة أشخاص في مختبر خاص بدون أي ساعات أو نوافذ أو هواتف أو إنترنت.

وجرى تعيين المشاركين في الدراسة عند الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ، وتعرض 7 مشاركين لثلاثة أسابيع من الاضطراب اليومي المتكرر على جدول 28 ساعة من الراحة والأنشطة وستة أسابيع ثلاثة على جدول منتظم 24 ساعة في مستشفى "بريجهام".

وفيما يتعلق بالنساء، أكملت إحدى المشاركات هذه الدراسة 3 مرات بينما انتهى أحد المشاركين من الذكور من الدراسة مرتين. وعدلت تلك الأوقات أربع ساعات في وقت لاحق كل ليلة، أي ما يعادل السفر غربا عبر أربع مناطق زمنية كل يوم لمدة ثلاث أسابيع .

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